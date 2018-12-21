США назвали условия снижения стоимости визы для россиян

США готовы снизить сбор на многократные туристические и деловые визы для россиян с 303 до 160 долларов в случае, если Россия установит такую же сумму сбора для американцев, заявила руководитель консульского отдела Генерального консульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам.

«Если правительство России вернется к размеру консульского сбора на российские визы для американских граждан на три года в 160 долларов, то мы сделаем то же самое для российских граждан», – заявила Иванова-Шрирам, ее выступление транслировалось на странице американского генконсульства в Facebook.

20 декабря посольство США в Москве заявило, что с 1 января 2019 года стоимость многократной туристической и деловой американской визы для россиян возрастет до 303 за счет введения сбора за выдачу.

Она добавила, что Россия в одностороннем порядке «подняла размер консульского сбора для туристических въездных виз для американских граждан» в 2016 году.

«Мы предлагали Министерству иностранных дел РФ привести размер консульского сбора за российские визы в соответствие с принципом взаимности, и мы понимаем, что они рассматривают такую возможность», – отметила Иванова-Шрирам.