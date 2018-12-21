Задержаны избившие и ограбившие полицейского в московском метро

Следователи ходатайствуют об аресте двоих обвиняемых в применении насилия в отношении полицейского на станции московского метро, сообщили в столичном ГСУ СК.

Двое молодых людей в ночь с 18 на 19 декабря, находясь на станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии метро, попытались совершить административное правонарушение, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудник правоохранительных органов попытался пресечь нарушение, однако подозреваемые избили его, нанесли удары руками по голове и телу.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, его здоровью ничего не угрожает, добавляет столичный СК.

После завершения расследования дело передадут в суд для вынесения приговора. Сегодня следователи ходатайствуют в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нападавших.

Паблик Mash сообщает, что нападавшие якобы попытались «зажать» девушку, а полицейский пресек их попытки. По этой версии, нападавших было четверо, и они отняли у правоохранителя смартфон.



