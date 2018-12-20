В Латвии заработал сайт с архивами КГБ

Латвийский сайт с секретными архивами КГБ, опубликованными в четверг, вновь доступен для просмотра.

Документы размещены в разделе kgb.arhivi.lv на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv, передает РИА «Новости».

Ранее сайт был недоступен, в латвийском национальном архиве сообщали, что ресурс мог «упасть» из-за слишком большой нагрузки на серверы.

Для доступа к документам необходимо пройти регистрацию. Архивы доступны в формате PDF и опубликованы в алфавитном порядке. Часть карточек оформлена рукописно, на русском языке. Всего опубликованы 10 612 карточек. Кроме того, были опубликованы 75 карточек людей, помогавших структуре на общественных началах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему раскрытие архивов вызвало в Латвии немалый ажиотаж.