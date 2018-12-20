Путин назвал внутренним делом регионов идею объединения Сахалина и Приморья

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал идею объединения Сахалинской области и Приморского края.

Вопрос задала журналистка из Уссурийска, которая спросила, как президент относится к возможному объединению Приморья и Сахалина.

«Что касается объединения субъектов Федерации – это внутреннее дело двух регионов, в соответствии с законом. Если Сахалин и Приморье захотят объединиться, то пусть по региональному законодательству это делают. Пожалуйста, они должны провести соответствующие процедуры через парламенты или через референдум, как у вас в региональном законодательстве это предусмотрено», – отметил Путин.

Президент рассказал, что у руководства страны есть целый комплекс по развитию Дальнего Востока, и от него не будут отказываться.

«Это и дальневосточный гектар, и развитие инфраструктуры, портов, аэропортов, поддержка экспорта, прежде всего неэнергетического. Все это никуда не денется. Все будет развиваться. Это наш форпост на Дальнем Востоке. Будем, в частности, развивать судостроительный кластер, верфь продолжим строить, где будут строить самые крупные по тоннажу суда в России», – отметил Путин.

Президент России заметил, что на Дальнем Востоке будут развивать науку, возник также новый кластер – космический с центром на космодроме Восточный.

«Биология моря, все, что связано с рыбой – это будет в поле нашего внимания. Мы добьемся положительных результатов», – заверил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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