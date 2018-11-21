Путин оценил вероятность запрета доллара в России

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет, а дедолларизация экономики, в том числе российской, не коснется граждан.

«Что касается дедоллоризации, то она связана исключительно с расчетами между хозяйствующими субъектами и никак не касается граждан», – заявил Путин, подчеркнув, что запрета на хождение доллара в России нет и не будет.

В то же время президент отметил, что роль рубля как резервной валюты в будущем немного, но возрастает, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной большой пресс-конференции Путина.