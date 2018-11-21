В Совфеде пригрозили США перекрыть Керченский пролив

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев ответил на заявление сенаторов США о необходимости провести многонациональную операцию в Керченском проливе.

На сайте сенатора Рона Джонсона было опубликовано обращение членов Сената США к главе американского государства Дональду Трампу с призывом «возглавить активную многонациональную операцию по обеспечению свободы судоходства в Черном море», передает РИА «Новости».

Такая операция должна, по мнению сенаторов, «продемонстрировать поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и безопасного прохода через Керченский пролив и Азовское море». Сенаторы США хотят «дать отпор чрезмерным притязаниям» России «на суверенитет».

Кроме того, сенаторы хотят, чтобы Трамп «использовал свои полномочия… для расширения возможностей украинских военных». По мнению членов Сената США, необходимо оказать дополнительную помощь Киеву, «особенно в части усиления возможностей Украины на море».

Американские сенаторы призвали НАТО нарастить присутствие в Черном море. Кроме того, странам Европы предлагается не пускать военные корабли России в европейские порты.

Документ подписал 41 сенатор из 100.

Косачев подчеркнул, что обращение сенаторов США – «это прямое подстрекательство Украины к очередной военной провокации», у которой при этом нет никаких перспектив, поскольку «возможности перекрыть пролив в случае его несанкционированного использования у России, вне всякого сомнения, есть, и она их исчерпывающим образом продемонстрировала».

Косачев отметил, что Керченский пролив открыт для использования в мирных целях.

Он заявил, что Киев может либо «продолжать ломиться в открытую дверь», либо «научиться жить по общепринятому морскому уставу».