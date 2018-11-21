Киев огрызнулся на просьбу США

Военное положение на Украине, похоже, завершилось досрочно – по команде из США. Вообще-то оно истекает на следующей неделе, но Госдеп уже велел заканчивать. Но не успел Госдеп об этом заявить, как один из киевских «ястребов» Турчинов пригрозил вновь послать свои ВМС в Керченский пролив. Неужели Киев хочет продлить военное положение ценой еще нескольких своих кораблей?

Секретарь СНБО Александр Турчинов в среду предупредил, что украинские военные корабли снова попытаются пройти под сводами Крымского моста. «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма», – заявил он «Би-би-си Украина».

Он добавил, что этот переход возможен уже в самое ближайшее время. «Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», – заявил он.

Турчинов заявил, что Киев пригласит представителей ОБСЕ и других международных организаций на украинские корабли, чтобы «доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил». По его словам, альтернативы таким действиям нет.

Заявление Турчинова по сути – признание подготовки очередной провокации, ответили в Москве. «Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», – сказала представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует РИА «Новости». По ее словам, Киев фактически расписался в том, что провокация является его визитной карточкой.

Примечательно, что Турчинов выступил со своей угрозой всего через несколько часов после того, как специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер публично посоветовал властям Украины не продлевать военное положение.

«Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию»,

– заявил Волкер председателю Верховной рады Андрею Парубию. При этом, как сообщает пресс-служба парламента, он «подчеркнул, что очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов».

Волкер, как сообщили ТАСС в посольстве США, накануне прибыл в Киев для встреч с руководством страны и пробудет в столице два дня.

Значит, американцы со своей позицией уже определились. Стало быть, Порошенко решил продлить военное положение, чтобы продлить свою власть, для него главной загвоздкой станет получение поддержки от Запада, пишет украинское издание Strana.ua и добавляет:

«Вполне возможно, сказанное Турчиновым – это его самодеятельность, направленная на поддержание имиджа «ястреба» украинской политики. Да и вообще – сделать хорошую мину при плохой игре, ведь с военным положением власти получили полный провал». «Если вчитаться в прямые цитаты секретаря СНБО, то нет уверенности, что он описывает реально задуманное. Звучит скорее как некие еще не оформленные планы», – добавляет киевское издание.

Как известно, по инициативе президента Петра Порошенко с 26 ноября сроком на 30 дней в десяти регионах страны было введено военное положение. Предлогом послужила провокация 25 ноября, когда корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, их задержали недалеко от Крымского моста. После ареста несколько украинских моряков объявили себя военнопленными.

Выступая в воскресенье, президент Украины дал слово не продлевать военное положение, но при одном условии – если не произойдет «полномасштабное вторжение России».

Теперь же многие расценили угрозы Турчинова как «асимметричный ответ» Волкеру, как попытку любыми способами продлить военное положение.

«Думаю, военное положение не будет продлено. Что касается прохода этих кораблей, то, насколько я понимаю, Москва не против этого прохода, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский. – Просто они должны выполнить процедуры согласования этого прохода. Если киевская сторона выполнит, то пройдут. Не выполнит? Подозреваю, военные не согласятся идти, чтобы потом не оказаться в тюрьме».

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Погребинский считает, что в данном случае у украинских военных и политиков разные интересы.

«Турчинов и другие из этой команды себя спалили до такой степени, что любая непорошенковская власть, которая будет, с ними разберется, – предрекает политолог. – Так что они согласны спалить половину Украины, лишь бы сохранить свои позиции. Турчинову нужна война с Россией, нужны бесконечные провокации. Но это не нужно большинству принимающих решения военных. Так что я подозреваю, что мы войдем в избирательную кампанию и в Новый год без суперпровокаций».

Погребинский надеется, что горячие головы в Киеве успокоила прохладная реакция Запада на керченский инцидент.

«Европейские лидеры неслучайно отказались вводить дополнительные санкции. Они прекрасно понимают, кто выступал в роли провокатора, но не могут это публично демонстрировать. Достаточно того, что на Западе сказали, что мы не будем из-за этой истории вводить дополнительные санкции, – отмечает политолог. – Не думаю, что призыв Волкера – это игра. До сих пор было так: Волкер сказал – Порошенко сделал».

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник тоже сомневается в том, что военное положение будет продлено.

«Судя по уровню недоверия западных партнеров, судя по украинской социологии, которая показала, что 60% украинцев не поверили президенту и считают, что военным положением он пытался каким-то образом повлиять на выборы, даже если что-то реальное случится, ничего не будет», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Он отметил, что «столько раз кричали «волки, волки», что даже если волки придут, все равно парламент не даст разрешения на военное положение». «Что бы ни случилось, большинство украинцев обвинят в этом собственную власть, – сказал Бортник. – Поэтому думаю, что продления не стоит ожидать».

Бортник считает положение, в котором оказался Порошенко, сложным.

«Если бы он не пошел на военное положение, скорее всего, не получил бы такой плохой прессы, которую сегодня имеет, – говорит политолог. – Думаю, это «недообъявленное» военное положение ухудшило шансы Порошенко на переизбрание. Мне кажется, не хватило у него политического опыта. Если бы парламент не согласился с Порошенко, президенту необходимо было бы возлагать всю вину на парламент в случае кризиса. И тогда он руководил бы историей, а так сейчас история руководит уже им. Конечно, президент пытается сказать, что все было хорошо, что военное положение – это победа, что оно принесло какую-то пользу. Эти аргументы уже звучат. Но реально военное положение ничего не поменяет».

А вот Погребинский считает «политический капитал», с которым Порошенко подошел к старту избирательной кампании, не таким уж и плохим.

«Многие мои коллеги, политики и российское телевидение предсказывают, что Порошенко – всё, конец, – говорит Погребинский. – Но у него рейтинг не такой уж и маленький на фоне других. У него нет таких уж серьезных конкурентов. Если он использует томос, который для больших масс людей, ничего не понимающих и неспособных ничего анализировать, – большой плюс. Америка полностью его поддерживает? Для этих людей это тоже плюс. Административный ресурс – это плюс. Ну и избирательная комиссия своя».

Все это дает неплохие шансы Порошенко выйти во второй тур. «А вот уже выиграть во втором туре – это отдельная история. Пока нет смысла об этом рассуждать, – говорит Погребинский. – Другое дело, выиграть без масштабных фальсификаций Порошенко не может. И, скорее всего, Москва не признает результаты выборов. И дальше мы оказываемся в совершенно неопределенной, опасной ситуации. Но она полностью соответствует тому, к чему ведут дело американцы».