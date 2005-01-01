Как Крымский мост изменил жизнь людей со стороны Кубани

Взгляд
29 мая, вторник  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
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Почему Киев испугался потери прилегающих к Крыму территорий

В заявлении Бабина о «мадам с косой» и «господине с Донбасса» есть двусмысленный намекФото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»
Киев одолела мания преследования – там увидели в Херсонской области чуть ли не новый потенциальный Донбасс. В окружении Порошенко уверены, что Россия попытается заполучить Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить Крым питьевой водой. Более того, он разглядел потерю госконтроля над прилегающими к полуострову территориями. Есть ли у украинских страхов реальные основания? Подробности...
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Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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Платные дороги вместо смеси навоза с асфальтом

Петр Шкуматов, общественный деятель
Дороги в России строились на отвали, воровали все и немного больше, а чтобы можно было сдать объект, привозили всякий навоз, палки, смешивали, покрывали асфальтом и сдавали за большой откат. Подробности...
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«Гуру из Сбербанка» выходит за границы привычного

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Петербургском международном экономическом форуме прошло несколько выступлений известного индийского гуру, который уже выступал перед менеджерами Сбербанка и пользуется большой популярностью в деловых кругах. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Как Крымский мост изменил жизнь людей со стороны Кубани

             29 мая 2018, 19:10
          Фото: Pavel Rebrov/Reuters
          Текст: Юрий Васильев,
          Краснодарский край – Крым – Москва

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          Крымский мост соединил Керченский и Таманский полуострова всего две недели назад, но серьезные изменения в жизни людей заметны уже сейчас. И пока Киев грозит Москве всевозможными карами, а самому сооружению – взрывчаткой, спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал на обоих берегах Керченского пролива, оценив возможности самого длинного моста страны.

          – В черешенку пройдемте, – предлагает Иван Комарь, обладатель 25 гектаров сада в Темрюкском районе Краснодарского края. – Чистой черешни тут четыре гектара.

          Ранняя таманская черешня от Комаря началась в понедельник – по 120 рублей за кило, если оптом. До Москвы с ее щедрым ценником ягода не доедет: традиционно съедят отдыхающие и свои же. Анапа, Новороссийск, Сочи – и тот же Крым, куда еще с советских времен здешние и прочие фруктовые фуры идут по Керченской паромной переправе. Впрочем, отсюда – не все время, а с перерывом на независимую Украину: «Покупательная способность тогда упала», – указывает Комарь.

          Со времен позднего Союза, где садовод совхоза «Юбилейный» Иван Комарь и его односельчане выращивали черешню, абрикосы и виноград, изменилось многое. Теперь «Юбилейный» – агрофирма. Комарь – глава ассоциации из полутора десятков фермерских хозяйств Тамани. А ближайшей сухопутной точкой вместо Анапы (60 километров от таманской черешни, абрикосов и винограда) в скором времени станет Керчь.

          – Полсотни километров, учитывая длину Крымского моста и крюк по дороге, – определяет Комарь. – Жителям Крыма мост дает свободу передвижения по России и продовольственную безопасность. А нам – хорошую возможность реализовать свою продукцию. На больших объемах.

          Иван Комарь, глава крестьянско-фермерского хозяйства

          Продуктовый рай

          Объемами озаботилось и хозяйство Сейрана Геворкяна в станице Запорожской. Темрюкские и приезжие закупаются тут сыром и вином. Если повезет, конечно: сыра – около десятка сортов, но на выходе получается где-то 20 кило в день, а вина за сезон и вовсе получается около тонны. И круг постоянных покупателей – от близлежащего монастыря в Приазовском до весьма дальнего Ростова-на-Дону.

          – С мостом, разумеется, будет больше, – говорит технолог Виктория Столяренко, указывая путь к стройке – новой сыроварне на окраине Запорожской; до побережья, где мальчишки с мостков бросают камни в медуз, рукой подать.

          Виктория – одна из шести сотрудников Геворкяна – несколько лет назад переучилась в технологи производства сыра: «Год все учились, плакали, кормили курей сыром». До того Виктория Столяренко работала на железной дороге – лет восемь управляла путейцами на участке близ Керченской переправы, пока в очередной раз не ушла в декрет. Сейчас у нее трое, и хочет еще.

          Движение фур с фруктами и прочих грузовиков по Крымскому мосту начнется только осенью. Однако оформлением дополнительных гектаров фермер Иван Комарь и его коллеги занялись уже два года назад – в рассуждении того самого моста и связанных с ним перспектив. Согласно бизнес-плану Комаря, дело пойдет так: пара лет – переходный период и работа на окупаемость, а далее – увеличение фруктовых барышей в два–три раза.

          Конкуренции с крымской черешней Иван Комарь не боится:

          – При полном вызревании качество у нашей – лучше. Сухих веществ больше. Сахаров больше. Если человек на отдых поедет, покупателей всем хватит... Да вы косточки бросайте прямо сюда, – показывает фермер в проем между деревьями. – Трактор пройдет, порядок наведет.

          Родня по оба берега

          «Не нужны нам заграничные туры, будем мы отдыхать в Кучугурах!» – гласит плакат во дворе у Галины Белой, главы Фонталовского сельского поселения. До открытия курортного сезона на Таманском полуострове – две недели. Эти выходные – первые, когда в селе Кучугуры и его окрестностях не идет субботник по уборке пляжей. Можно заняться собственным цветником – розы, львиный зев, очиток – и подготовиться к визиту очередных родных из Керченского района. Благо эта родня перед выездом на Крымский мост – в отличие от всей предыдущей – додумалась позвонить и предупредить; «чтобы я, хозяйка, не позорилась, что не готово ничего», говорит Галина Александровна.

          – Мы все тут родня, по оба берега. Раньше, при СССР, мы отсюда ездили за покупками в Керчь, – вспоминает Белая. – Керчь – город-герой, поэтому снабжался он лучше прочих. Вот мы и ездили. За вещами, за колбасой, за сгущенкой, наконец. Туда клубнику везли, персики, прочий фрукт.

          – По живым корням смерть Советского Союза прошла, – говорит предприниматель Ольга Бурмака, владелец небольшого магазина в промзоне у Керченской переправы. – Родители здесь, дети там. Братья тут, сестры там. То есть у меня брат там, в Крыму. И тетя.

          К худшему для бизнеса Ольги Васильевны, по ее уверениям, с появлением Крымского моста не изменилось ничего. Только к лучшему, говорит она, потому что теперь можно «раз – и поехать» к родне.

          – В головной колонне ехали, – вспоминает Ольга Васильевна первую поездку по Крымскому мосту. – Люди разные, в том числе известные – рядом Мария Захарова из МИДа нашего была... Эйфория полная: дорога – гладь, штиль, как по паркету идешь. Скоростной режим на мосту девяносто, вмиг долетаешь... А паром, даже когда ходить стал регулярно – ненадежно же совсем. То шторм, то туман. Даже летом, а в другие времена года и того чаще. Бац – и не ходит паром. И приехал ты туда, или они сюда – и стой, и жди у моря погоды, чтобы вернуться. Как тут с родными нормально побудешь?..

          После распада страны Галина Белая из села Кучугуры и ее крымские родные стали «более разъединенными, поэтому менее общительными». Сама Галина Александровна успела съездить в Кемерово, поработать эмалировщицей, вернуться, получить два высших образования – педагогическое и управленческое, побыть на родине учителем географии, директором школы. И в конце концов стать мэром Кучугуров и близлежащих сел. Поселение – на три с лишним тысячи жителей. Работы хватает: железная дорога к переправе Порт Кавказ, сады (самые обильные персики Краснодарского края, если не России в целом), туристы.

          Галина Белая, глава Фонталовского сельского поселения

          – Все движение к переправе на Крым шло через мое поселение, – говорит Галина Белая. – Мы видели, сколько туда везли уборочной техники, троллейбусов, автобусов для школ, «скорых помощей»...

          – Такое впечатление, что там ничего этого не было, – говорит Ольга Бурлака, наблюдавшая этот поток непосредственно у переправы. – Точнее, не стало за годы до воссоединения. Нет, что-то должно было быть, конечно... 

          – Пока мост строили, мы радовались, мы надеялись – и там, и тут, – говорит Галина Белая. – Сестра моя в Керчи, когда на дачу ездила, выезжала и смотрела, как все идет – там вид хороший, фото красивые слала... И вот две недели назад, когда мост пустили, я тут с огородом копошусь – и слышу за воротами: «Они, наверное, еще и ужин не приготовили! Не ждут нас!» Сестра с мужем по мосту приехали – в будний день, нас не предупредив!.. Ну что, сели ужинать. Обмыли мост, кто не за рулем, бутылкой крымского шампанского. И они тут же обратно поехали. Всей дороги и посидеть – часа три.

          Ольга Бурмака, владелец небольшого магазина в промзоне у Керченской переправы

          Через два дня таким же способом Галину Белую навестил племянник с семьей.

          – Чего бы не навещать? От Керчи до Кучугуров 90 километров, час пятнадцать в одну сторону – не о чем говорить. К тому же, проезжая по мосту, такую красоту видят! Прекрасное полотно, море, дельфины цирк показывают... Не-а, поверить до сих пор не могу, – подумав, говорит Галина Александровна.

          Сама она Крымский мост еще не опробовала:

          – Работа у меня не очень-то простая. А еще субботники организовать, чтобы почистить пляжи – мы не очень-то готовы к курортному сезону... Но родным такой же визит скоро нанесу. Тоже в будний день, тоже без звонка...

          Мост, воссоединивший семьи

          – Въезжаешь в Крым – и вот она, наша керченская квартира, – говорит Наталья Воропаева, директор центрального рынка в Темрюке. – Прямо первый дом от моста. Этот мост нам – счастье, мост – радость, мост – воссоединение семей.

          Наталья – как и многие на Тамани – родом из Керчи. Ее муж Сергей – из Темрюка. В Керчи Сергей учился, работал сварщиком.

          – Варил супертанкеры на заводе «Залив». Завода давно нет, разумеется, – говорит он. – Квартиру получил почти перед закрытием. Как лучший сварщик в системе министерства судостроения. И как волейболист – вроде ничего так за сборную Керчи и Крыма играл, и детей тренировал. До сих пор играю за район в возрастной группе после 55. Или, как у нас говорят – «для тех, кто не умер».

          Двадцать лет назад, когда в Керчи закрылся «Залив» – а вскоре ушла и прочая работа для высококлассного сварщика, – Сергей уехал на родину в Темрюк. Вскоре он перетащил через пролив и семью.

          – Под угрозой развода перетащил, – утверждает Наталья. – Я керчанка до мозга костей, не хотела уезжать в Россию совершенно. И квартиру только что получили, и мама моя там жила – нет, надо все бросить и уплывать в Краснодарский край, гражданство менять, ну что это такое?

          Маму Наталья Николаевна перевезла из Керчи, когда той исполнилось 80: «Возраст, уход». Восемь лет семья ездила в Крым по переправе как на работу – каждые три месяца: поставить матери в украинский паспорт штамп о пересечении границы – и тут же обратно.

          – Закон такой: иностранец – не больше 90 дней в России непрерывно... А наше гражданство мама принимать не хотела, – вспоминает Воропаева. – Говорила: «Что ты возиться будешь с бумагами, я умру не сегодня завтра». Сейчас ей 91 год, и она с нами. Гражданство с воссоединением получила, конечно.

          Сыра – около десятка сортов, но на выходе получается где-то 20 кило в день, а вина за сезон и вовсе получается около тонны

          На Крымский мост Воропаевы выехали «через два дня после Владимира Владимировича».

          – Я человек эмоциональный, говорливый, – говорит Наталья Воропаева. – Но как под эту арку моста заехала, самую высокую, для кораблей которая, – дар речи потеряла. А Сережа расплакался...

          – Квартиру увидел прямо с моря, в первый раз, – подтверждает Сергей. – Не продавали, даже когда дом в Темрюке строили. Ни за те три тысячи долларов, ни за нынешние сорок пять... И сразу потом – развалины «Залива». Руины, как есть руины. Жалко порушенного, но радостно за построенное...

          «Штормовое предупреждение. Возможна остановка работы паромов», – предупреждает табло на въезде в поселок Ильич, где один из накопителей Керченской переправы. Не «возможно», а так точно: барашки на волнах явные. До конца дня – встали паромы.

          «Сильный ветер! Дорога сухая. Видимость хорошая», – сообщает такой же транспарант при въезде на Крымский мост. Правда, ограничение – не девяносто, а семьдесят. Пора в Керчь – для которой мост стал, пожалуй, даже большим событием, чем для жителей Тамани.


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