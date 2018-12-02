Москвичей предупредили о температурных скачках всю зиму

Первый день зимы, 1 декабря, в Москве был по-настоящему суровым и морозным; температура, опустившаяся ниже нормы на 7-8 градусов, больше соответствовала показателям конца января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд сказал RT, что за ночь высота снежного покрова увеличилась примерно на 2 сантиметра и составляет около 5-7 сантиметров в Москве и Московской области. По его словам, в ближайшие часы снегопад продолжится и высота покрова увеличится еще примерно на 2-4 сантиметра.

В начале предстоящей рабочей недели в понедельник и вторник температура ожидается «вполне зимняя», прогнозирует синоптик. По его словам, такой солнечной погоды, которая была в конце ноября и начале декабря, не ожидается.

«Но нынешняя погода вполне благоприятна. Уже выпал снег, он не растает. Поэтому даже при мрачноватой погоде, невысоких облаках, снег все же радует глаз. Это не та депрессивная и мрачная погода, которая была в это же время в прошлом году», – сказал он.

В среду и четверг температура в столице повысится, способствуя гололедице. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 1 градуса. В пятницу, субботу и воскресенье температура вновь понизится на несколько градусов – до минус 5 – минус 10 градусов днем.

«И такие резкие изменения от вчерашней очень холодной погоды до оттепели в среду вообще будут характерны для всей зимы», – заключил синоптик.