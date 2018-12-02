В Подмосковье полицейский выстрелил себе в ногу во время дорожного конфликта

В воскресенье в одну из больниц доставили сотрудника ДПС, который выстрелил себе в ногу во время конфликта с пассажиркой остановленного им автомобиля Infiniti, сообщает подмосковный главк МВД.

«2 декабря в одно из медицинских учреждений доставлен сотрудник ДПС, который получил во время дежурства при остановке автомобиля Infiniti огнестрельное ранение», – сообщается на сайте ГУ МВД.

Водитель иномарки отказался выйти из автомобиля и предъявить документы для проверки. Пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно бранилась. Сотрудник полиции обнажил табельное оружие и привел его в боевую готовность.

«В этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», – сообщили в полиции.

Выяснилось, что за рулем иномарки находился сотрудник одного из подразделений МУ МВД России «Мытищинское». Он отказался проходить медицинское освидетельствование. Его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.