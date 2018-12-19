Греческий суд постановил выдать Винника Франции

Верховный суд Греции отклонил апелляцию адвокатов, добивавшихся отмены решения о выдаче россиянина Александра Винника во Францию.

«Апелляцию адвокатов на решение о выдаче во Францию отклонить по существу», – цитирует РИА «Новости» решение судьи.

Мотивировочная часть постановления будет готова позже.

Сам Винник рассказал о своем самочувствии в связи с объявленной им 24 дня назад голодовкой.

«По документам я потерял восемь килограммов, но они не сразу начали взвешивать, только на третий день. Так точно девять килограммов», – сказал он.

Винник отметил, что не собирается прекращать голодовку после решения суда.

«Буду голодать до Родины – пока меня не отдадут на Родину, я буду продолжать голодовку. Все, без вариантов. Без компромиссов. Они меня уже приговорили к смерти в Америке», – пояснил он.

Винник 26 ноября начал голодовку, протестуя против судебного произвола и постоянного нарушения его прав, требуя выдать его в Россию.

В октябре прокуратура греческого города Салоники открыла уголовное дело против россиянина Александра Винника. Есть несколько судебных решений о выдаче Винника – два в Россию, по одному в США и во Францию.