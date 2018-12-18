Кабмин исключил возможность галопирующего роста цен на топливо

Галопирующего роста цен на топливо с начала следующего года в России не предвидится, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Отвечая на претензии транспортных компаний в связи с ростом цен на топливо и, как следствие, возможным ростом цен на потребительские товары, Козак отметил, что власти проанализируют ситуацию, «но эти опасения пока выглядят беспочвенными», передает РИА «Новости».

«Мы не ожидаем, благодаря тем мерам, которые приняты правительством Российской Федерации с точки зрения механизма сдерживания цен в рамках налогового маневра, и с точки зрения договоренностей с нефтяными компаниями, мы не ожидаем галопирующего повышения цен на моторное топливо», – заявил Козак.

При этом вице-премьер подтвердил, что с 1 января 2019 года цены все же поднимутся и причина тому увеличение налога на добавленную стоимость.

«Точно так же как и увеличатся цены на другую продукцию, но это не означает, что (топливо - прим. ВЗГЛЯД) виновато во всем повышении цен в стране», – заключил Козак.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, как будут расти цены в России в следующем году.