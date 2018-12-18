Разыскиваемый за похищение человека бандит 18 лет притворялся художником

В Тульской области задержали мужчину, который находился в федеральном розыске более 18 лет, – все это время он представлялся художником из Краснодара.

Мужчину объявили в розыск за преступление, совершенное в 2000 году организованной преступной группой в Краснодарском крае. Он якобы похитил человека и удерживал его 55 дней, пока не получил выкуп в размере 120 тыс. долларов, сообщили в ГУ МВД по Тульской области.

Тульские полицейские узнали, что мужчина может скрываться в городе Суворов.

«Сотрудники уголовного розыска смогли выяснить, что проживающий в районном центре гражданин пытается скрыть свою настоящую фамилию, представляясь при этом полным тезкой живущего в Краснодаре известного художника», – говорится в сообщении.

В полиции установили подлинные паспортные данные мужчины и подтвердили, что он находится в розыске. Он задержан и вскоре будет передан полицейским Краснодарского края.