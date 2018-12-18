Губернатор Камчатки рекомендовал сократить рабочий день для женщин

Руководителям предприятий и организаций на Камчатке рекомендуется сократить рабочий день для сотрудниц, в особенности женщин с детьми, на время прохождения циклона, сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Илюхина.

«Губернатор рекомендовал руководителям предприятий и организаций максимально сократить рабочий день сотрудницам на время прохождения циклона. Главным образом это касается женщин с детьми, поскольку занятия первой и второй смен в школах сегодня отменены», – говорится в сообщении на сайте главы и правительства Камчатки.

Такая мера, подчеркивается в сообщении, является профилактической, она направлена на нераспространение ОРВИ как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения. Также прогнозируется сложная дорожная обстановка, может быть затруднено автомобильное движение.

В МЧС ранее предупреждали, что во вторник на Камчатке из-за подхода мощного циклона ожидается усиление ветра и снег. Под влияние циклона попадают Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизовский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский и Алеутский районы. Власти краевого центра заранее отменили занятия в школах.

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок, передает РИА «Новости».

Руководителей организаций, работающих в горах, туристов, спортсменов и охотников призвали принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Ожидается, что циклонический режим погоды сохранится в регионе до 19 декабря.