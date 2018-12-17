Названы самые популярные достопримечательности России

Самые популярные достопримечательности России расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Подмосковье и Сибири, сообщает аналитическое агентство ТурСат.

Эксперты агентства составили список самых посещаемых достопримечательностей в стране, основываясь на анализе посещаемости и отзывах в интернете, передает РИА «Новости».

В первую пятерку вошли Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде Московской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.

Ранее Ростуризм перечислял самые востребованные у россиян внутренние направления на новогодние праздники; в списке оказались Москва, Симферополь, Краснодар и Санкт-Петербург.