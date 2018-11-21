Лукашенко счел «отмороженных нацменов с ружьем» на Украине страшнее НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение сил НАТО на Украине не так страшно, как появление на этой территории «отмороженных нацменов с ружьем».

«Чем дальше – тем хуже (развивается ситуация в зоне вооруженного конфликта на Востоке Украины). Скажу свою позицию: все боятся, что там будет НАТО. Я недавно Владимиру Владимировичу (Путину) сказал, что мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем», – заявил Лукашенко, передает «Интерфакс».

По его словам, у таких «нацменов» может появиться ракетное вооружение. «В этот момент США выходят из договора об ограничении ракет малой и средней дальности. А теперь представьте, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас под Ростовом. Мы что, этого хотели? Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и что-то сделать, чтобы это прекратить», – сказал Лукашенко.

Лукашенко ранее не раз призывал не допустить, чтобы события в его стране развивались по украинскому сценарию. Кроме того, официально не признавая воссоединение России с Крымом, Лукашенко заявлял, что де-факто полуостров стал частью России.