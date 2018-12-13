Посетителей ТЦ в Котельниках эвакуировали из-за загоревшейся гирлянды

Посетителей торгового центра «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках эвакуировали из-за возгорания уличной гирлянды, сообщили в МЧС.

«По уточненным данным, произошло возгорание уличной гирлянды над входом в магазин «Ашан» в торговом центре. До прибытия пожарных из здания эвакуированы около 500 человек», – рассказал ТАСС представитель подмосковного главка МЧС.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Огонь потушен.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, 28 ноября из 12 торговых центров Москвы Киевского вокзала эвакуировали несколько тысяч человек из-за сообщений об угрозах взрыва.