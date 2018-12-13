Число погибших при столкновении поездов в Анкаре выросло

При столкновении скоростного поезда с локомотивом в Анкаре погибли девять человек, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

«По данным на текущее время, погибли три машиниста и пять наших граждан. В больницы доставлены 48 человек. Один из пострадавших скончался в больнице», – цитирует ТАСС выступление министра в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось о четверых погибших.

Ранее в четверг скоростной поезд в Анкаре сошел с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом.