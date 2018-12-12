США назвали срок вылета российских Ту-160 из Венесуэлы

По словам российской стороны, самолеты ВКС вскоре покинут Венесуэлу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, Москва проинформировала Вашингтон, что Венесуэлу самолеты ВКС «покинут в пятницу и вернутся в Россию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.