В городах России устроили световое шоу в честь Дня Конституции

На фасадах домов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Липецке в ночь на 12 декабря прошли трехмерные световые шоу в честь Дня Конституции.

Шоу устроили участники команды «Молодежки ОНФ», отметившие 25-летие принятия Конституции России.

«С помощью 3D-видеомэппинга, прямо на стенах домов зрители наблюдали целую историю – момента принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года до наших дней», – говорится в сообщении организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Шоу продолжались с полуночи до 08.00 по местному времени.

Кроме того, участники региональных команд ОНФ ЦФО подарят всем, кому в 2018 году исполняется 25 лет, сувениры – чехлы для банковских карт. Подарки можно получить до 25 декабря.

«С этого момента яркий дизайн чехла с хэштегом #ЯРовесникКонституции призван напоминать, что Конституция России достаточно молода, как 25-летняя молодежь», – говорится в сообщении.

Ранее в среду президент Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции России, заявлял, что Высший закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.