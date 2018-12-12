Путин заявил, что Конституция выдержала проверку временем

Президент Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию Конституции России, заявил, что Высший закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.

В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, президент отметил, что принятие Конституции стало ключевым событием в новейшей истории России и в жизни граждан, которые сделали решительный выбор в пользу демократии и строительства сильного государства.

«Прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты национальных интересов», – говорится в телеграмме.

По словам президента, опираясь на идеи и принципы Конституции, удалось обеспечить суверенитет и целостность России, сохранить гражданский мир и согласие, а также провести коренные преобразования в различных сферах.

«Подчеркну, демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам еще многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь её нормы и ценности», – заключил Путин.

Конституция Российской Федерации принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года.