Госдума одобрила законопроекты о противодействии экстремизму в тюрьмах

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о предотвращении распространения экстремистской идеологии в тюрьмах.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что предлагается скорректировать нормы Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ об отбывании наказания лиц, осужденных за преступления террористической направленности, передает РИА «Новости».

В частности, предлагается установить правило об отбывании части срока наказания в тюрьме в отношении осужденных за преступления террористической направленности.

По его словам, изоляция минимизирует шансы распространения экстремистской идеологии в среде осужденных и вербовки в террористические организации.

В колониях, где отбывают наказание осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической или экстремистской направленности, заключенные содержатся в отрядах и контактировать со значительным числом лиц. В тюрьмах заключенные содержатся в камерах малыми группами и изолированы от остальных.

Еще один законопроект предполагает возможность перевода лиц, ведущих пропаганду и распространение идеологии терроризма среди других осужденных, в иные исправительные учреждения.

В третьем проекте предлагается применять в отношении таких осужденных порядок зачета времени содержания под стражей в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме, что должно остановить вал дел о репостах и лайках.