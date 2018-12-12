Назван иероглиф – символ года в Японии

Жители Японии выбрали иероглиф «бедствие» в качестве символа 2018 года, свидетельствуют итоги конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности страны.

Ассоциация ежегодно проводит конкурс, который заключается в том, что любой желающий присылает им открытку с иероглифом-кандидатом. В этом году большинство голосов набрал иероглиф «бедствие», передает РИА «Новости».

Иероглиф «бедствие» был выбран из-за нескольких наводнений и крупного землетрясения на Хоккайдо.

Иероглиф-символ года держат в секрете до момента объявления. «Бедствие» был торжественно начертан настоятелем буддистского храма Киемидзу в Киото на японской бумаге «васи» размером 1,5 на 1,3 метра.

Он использовал кисть диаметром 4,5 сантиметра, сделанную в префектуре Хиросима из хвоста белой лошади. Тушь была специально привезена из префектуры Нара.

В прошлом году символом года в Японии стал иероглиф «кита», который означает «Север» и служит просторечным названием КНДР.