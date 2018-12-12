Посол России рассказал о военном сотрудничестве Москвы и Пекина

Сотрудничество в военной сфере между Москвой и Пекином является естественным для уровня двусторонних отношений и носит открытый характер, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

По словам Денисова, сотрудничество сторон в военной сфере – это «естественная» для данного уровня отношений сфера взаимодействия. Он отметил, что эта совместная работа еще и «показатель высокой степени политического взаимодоверия», передает РИА «Новости».

«Это сотрудничество транспарентно, здесь нет ничего секретного», – сказал посол.

Он подчеркнул, что взаимодействие в военной сфере между двумя странами развивается по разным направлениям, а совместное участие в учениях – лишь часть широкой программы военного сотрудничества.

Денисов напомнил, что в прошлогодних учениях «Восток-2018» приняли участие около 3 тыс. военнослужащих и из Китая, подчеркнув, что «такие крупные мероприятия часто не проводятся».

Например, пока нет данных, что в 2019 году «состоится что-то подобное», однако «программа рабочего сотрудничества (...) будет продолжаться».

Посол также выразил мнение, что позиции Китая и России по ряду международных вопросов «в основном» близки и совпадают, что «хорошо видно на примере работы наших делегаций в СБ ООН».

«Российско-китайские отношения играют роль стабилизирующего фактора в современной, очень сложной международной ситуации», – подчеркнул Денисов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил лидеру Китая Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ; в свою очередь тот пригласил российского лидера принять участие в саммите «Один пояс, один путь» в Китае.

Кроме того, Си Цзиньпин выражал готовность вывести уровень сотрудничества с Россией в сфере энергетики на новую высоту.