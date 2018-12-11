Нефть подорожала на опасениях перебоев поставок из Ливии

Мировые цены на нефть после падения в понедельник более чем на 3% в ходе торгов во вторник перешли к росту на опасениях перебоев с поставками сырья из Ливии.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37% – до 60,19 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,31% – до 51,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Поддержку ценам на сырье оказывают сообщения Национальной нефтяной компании Ливии, объявившей форс-мажор на крупнейшем в стане месторождении Шарара и предупредившей об угрозе другим производственным объектам в стране.