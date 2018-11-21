Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

Обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны, заявил бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст.

В интервью Daily Star Уэст обратил внимание на опасность обстановки, сложившейся между Москвой и Киевом. Россию обвиняют в подготовке к вторжению на Украину, а украинский президент Петр Порошенко просит помощи у стран НАТО. Британский адмирал выступил с предостережением касательно возможного размещения кораблей Североатлантического альянса в Черном море, отметив, что похожая ситуация спровоцировала начало Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

«Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны», – сказал Уэст.

По его мнению, НАТО не рискнет вмешаться в конфликт между Россией и Украиной, если в Донбассе будут использоваться российские войска. «Что именно мы будем делать? Это же не нападение на НАТО. Действительно ли мы хотим отправлять туда войска и ввязываться в горячую войну с Россией из-за Украины?» – задался вопросом британский адмирал. В случае невмешательства НАТО «позволит уничтожить Украину». «Так что это очень сложный вопрос», – сказал он.

Британский адмирал считает, что во избежание войны западным странам необходимо оказывать большее давлению на Россию. Он призвал «ударить по каждому олигарху, заморозить активы не только в нашей стране, но и по всему миру, не давать им распихивать деньги по налоговым гаваням».

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.