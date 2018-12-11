Казахстан удвоил акциз на импортный бензин

Во вторник, 11 декабря, в Казахстане вступило в силу постановление правительства, подписанное премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым 29 ноября, согласно которому акциз на импортируемый бензин (за исключением авиационного) вырос с 4,5 тыс. тенге (12,2 доллара) до 10,5 тыс. тенге (28,4 доллара) за тонну.

Ставка акциза на импорт дизельного топлива сохранилась на прежнем уровне – 540 тенге (1,5 доллара) за тонну, передает РИА «Новости».

Летом генеральный директор ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Асет Магауов заявлял о необходимости выравнивания налоговой нагрузки на импортный и произведенный в Казахстане бензин. Эксперт отмечал, что повышение акциза на импортируемое топливо позволит избежать затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов и решить проблему профицита предложения.

В начале октября Россия и Казахстан подписали протокол, по которому республике будет позволено экспортировать бензин.