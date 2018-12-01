Трамп перенес пресс-конференцию по G20 из-за смерти Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет пресс-конференцию по итогам саммита G20 из-за похорон Джорджа Буша-старшего.

«Я очень ждал пресс-конференцию до того, как покинуть Аргентину, поскольку мы достигли огромного успеха в общении с различными странами и их лидерами на G20», – написал Трамп в Twitter.

Однако из уважения к Бушу-старшему и его семье Трамп решил подождать похорон, после чего провести пресс-конференцию.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Семья Буша пригласила Трампа и его супругу Меланью похороны.