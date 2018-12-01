Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели рабочий завтрак в Буэнос-Айресе.

Встреча прошла в отеле Alvear Palace, где остановился Путин. Он поздоровался с приехавшей Меркель и пригласил ее к столу, передает РИА «Новости».

Российскую сторону на встрече представляли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Со стороны Германии на завтраке находились глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник Федерального канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и глава департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

Накануне Путин успел кратко побеседовал с опоздавшей на саммит Меркель.

Ранее в субботу Путин обменялся приветствиями с лидером Китая Си Цзиньпином.

До этого президент России также провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.