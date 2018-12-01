Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин выразил соболезнования Бушу-младшему
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе
Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам
Как Россия испытывает самолеты будущего
За массовыми протестами во Франции стоит фигура скандального олигарха
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Что общего у матерщинника с эксгибиционистом
Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон
Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории маркиПодробности...
Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и ЕвпаториейПодробности...
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
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