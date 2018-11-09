Подозреваемый в убийстве матери и сына в Москве назвал заказчика

Задержанный за убийство матери и ее 12-летнего сына в московской квартире мужчина заявил, что преступление совершил по указу сестры супруга убитой женщины, сообщил источник.

«В ходе допроса подозреваемый в частности заявил, что действовал по указанию сестры мужа убитой, причиной мог быть «квартирный вопрос», – пояснил собеседник, передает «Интерфакс».

Также источник добавил, что подозреваемый получил деньги за убийство, однако сумма не называется.

Мужчина признал свою вину в полном объеме, сообщается на сайте Главного управления СК по Москве.

Следствие планирует провести несколько экспертиз, включая комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.

Также было опубликовано видео допроса подозреваемого.





7 ноября в собственной квартире были обнаружены тела женщины и ее 12-летнего сына, сообщалось, что убийство было совершено с особой жестокостью.