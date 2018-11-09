В «Единой России» посоветовали Поклонской быть внимательнее с формулировками

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов рекомендовал депутату Наталье Поклонской внимательно относиться к формулировкам во время высказываний о своих политических планах.

Так во фракции отреагировали на высказывание Поклонской в соцсетях по поводу возможного создания общественно-политического движения с ней во главе, передает ТАСС.

Сама депутат сказала, что комментаторы поста поторопились, а она просто задала людям вопрос, как они видят ее «координирующую роль в каком-либо общественно-политическом движении». В качестве примера политик назвала свой проект по помощи детям Донбасса.

«Наталье Поклонской, как юристу, стоит быть внимательнее к формулировкам, тогда не придется предъявлять претензий к интерпретациям ее заявлений. Комментируют ровно то, что она сказала. Потому как ею было обозначена возможность создания именно общественно-политического движения, и я подчеркиваю именно «политического» в этом словосочетании. Я думаю, не нужно отсылать к нормам законодательства и учебникам, чтобы пояснять, что это значит и в чем разница между просто общественным и общественно-политическим движениями», – заявил Неверов.

Он также обратил внимание на то, что многие депутаты из «Единой России» активно занимаются общественными организациями и движениями, в том числе помощью пострадавшим в Донбассе.

Ранее «Единая Россия» призвала Поклонскую определиться со своей политической судьбой.