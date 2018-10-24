В ЕР призвали Поклонскую определиться с «политической судьбой»

«Единая Россия» считает, что депутату Госдумы, бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской следует определиться с собственной «политической судьбой», заявил источник в руководстве партии.

«Справедливость – это одна из базовых основ «Единой России». Поэтому Наталья Поклонская могла бы реализовывать этот запрос внутри партии, а не бросаться то в одну, то в другую сторону», – сказал ТАСС в партии.

Источник напомнил, что Поклонская не является членом «Единой России», но входит в ее фракцию в Госдуме. «Очевидно, что Наталье Поклонской надо определиться, с кем дальше выстраивать свою политическую судьбу. Мы видим, что период неопределенности у нее изрядно затянулся», – добавил источник.

В четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила».

В октябре агентство Ura.ru со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Сообщалось, что партию может возглавить Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк. Тогда Поклонская опровергла это сообщение.