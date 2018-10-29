Депутат Рады рассказал, как украинцев дурят

Разговоры об отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко являются политическим трюком, украинцев «держат за дурачков», заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул.

Вилкул заявил в эфире телеканала «112 Украина», что отставка Луценко – это спектакль, на самом деле он сохранит свою должность, так как большинство в Раде проголосует против его ухода с этого поста.

«У нас не расследован ни Шеремет, у нас не расследован ни Бузина. Более того, их убийцы – все знают, кто убийцы, – ходят на свободе. Какая-то Вита Заверуха, которая расстреляла полицию, ее тогда отпустили суды, и она спокойно ходит по улице. Одесса второе мая, наконец», – перечислил депутат Верховной рады преступления, которые должным образом не были расследованы.

Громкий скандал вокруг гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, по мнению Вилкула, разгорелся потому, что она работала с международными организациями, «вопрос был поднят высоко» и украинским властям пришлось «оправдываться».

«Но, люди дорогие, будьте умнее – вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается – это просто пиар ради пиара», – подчеркнул Вилкул.

Парламентарий добавил, что точно такой же трюк для того, чтобы «выставить себя героем», уже использовался Луценко 10 лет назад, когда он находился на посту министра внутренних дел Украины.

Напомним, Луценко объявил о намерении покинуть пост из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела о гибели советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. В среду он написал заявление Петру Порошенко об увольнении по собственному желанию.

Однако уже известно, что Верховная рада не собирается отпускать Луценко в отставку. По результатам предварительного голосования, «за» выступили 38 депутатов, 116 – «против».