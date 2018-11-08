Госдума одобрила запрет военным делиться фото и видео в соцсетях

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете военнослужащим размещать в Сети и СМИ информацию о себе и других военных, ограничение касается фото, видео, геоданных, в которых раскрывается информация о службе.

«Военнослужащим запрещается размещать в СМИ [и] в сети Интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих – иностранных гражданах), позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других воинских частей, организаций и подразделений», – гласит проект утвержденного в первом чтении документа, сообщается на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта подчеркивают, что ограничение распространится только на действующих военнослужащих и не затронут тех, кто со службы ушел.

Целью законопроекта авторы указали предотвращение «психологического и информационного воздействия» на военных. Также отмечается, что военнослужащие представляют особый интерес для иностранных спецслужб и экстремистских и террористических организаций.

В феврале 2018 года глава комитета Госдумы по обороне, экс-главнокомандующий ВДВ Владимир Шаманов заявлял, что военнослужащим необходимо запретить пользоваться соцетями.