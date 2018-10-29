Советский актер Арунас Сторпирштис умер в Литве

Снимавшийся во многих фильмах во времена СССР и игравший в театре советский и литовский актер Арунас Сторпирштис скончался в Литве на 69-м году жизни.

Артист умер от болезни 6 ноября. Брат Сторпирштиса Гедиминас подтвердил информацию о смерти актера, пишет РИА «Новости».

По словам родственника, за день до своей смерти Сторпирштис работал над озвучкой фильма.

Актер родился 3 сентября 1950 года в Вильнюсе (тогда еще Литовской ССР – прим. ВЗГЛЯД). Закончил Литовскую консерваторию в 1975 году, после работал в Молодежном театре Литвы и Большом театре.

Среди самых известных фильмов, в которых снимался Сторпирштис: «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Сезон чудес», «Остров погибших кораблей», «Американская трагедия», «Персона нон грата» и другие.