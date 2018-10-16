Сенцову предложили потратить премию Сахарова в тюремном магазине

Прекративший месяц назад украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в России, сможет потратить премию Европейского парламента «За свободу мысли» имени Сахарова на покупку продуктов и предметов быта из тюремного магазина, сообщили СМИ со ссылкой на ФСИН.

Деньги будут переведены и зачислены Сенцову на лицевой счет в колонии, сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на «Интерфакс».

Со ссылкой на ФСИН сообщается, что осужденным разрешено «приобретать продукты питания и предметы первой необходимости по безналичному расчету (в магазине колонии) за счет средств, заработанных в период отбывания наказания, а также за счет получаемых пенсий, социальных пособий и денежных переводов».

При этом российский кодекс устанавливает ограничения на расходование средств, полученных в качестве переводов.

В конце октября Европейский парламент решил вручить Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год. Размер премии Сахарова - 50 тыс. евро.

Сенцов попал в реанимацию в результате пятимесячной голодовки в середине октября – чуть ранее он прекратил длившуюся 145 дней голодовку.