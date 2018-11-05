Лавров объяснил желание Трампа улучшить отношения с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

Лавров заметил, что Трамп – прагматик, поэтому, хотя интересы Соединенных Штатов стоят для него на первом месте, он понимает, что «стабильное и предсказуемое сотрудничество с Россией, безусловно, выгоднее самим американцам, чем продолжение бесплодной конфронтации», передает ТАСС.

«Дональд Трамп и в публичных комментариях, и в двусторонних контактах не раз говорил о стремлении к нормализации российско-американских отношений. Думаю, что он действительно хотел бы изменить к лучшему атмосферу диалога, найти точки соприкосновения по различным вопросам, причем вовсе не из-за каких-то особых чувств к нашей стране», – сказал глава МИД России в интервью испанской газете El Pais.

При этом он отметил, что нормальному взаимодействию России и США мешает то обстоятельство, что Соединенные Штаты «проходят непростой этап внутреннего развития», «в вашингтонских политических разборках активно используется «российская карта», искусственно подогреваются русофобские настроения.

«Хочется надеяться, что американские элиты в какой-то момент разберутся между собой и их дрязги перестанут отравлять российско-американские связи», – подчеркнул глава МИД России.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о стремлении поладить с Россией и ее лидером Владимиром Путиным.