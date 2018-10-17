Трамп назвал «худшее, что когда-либо случалось с Россией»

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, какое событие, по его мнению, стало «худшим, что когда-либо случалось с Россией».

«Худшим» для России он назвал свою победу на выборах в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

При этом он хотел бы «поладить с Россией, с Китаем и, честно говоря, с Северной Кореей, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными».

Трамп считает, что у него была хорошая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки, несмотря на то, что пытается заявлять пресса, передает РИА «Новости».