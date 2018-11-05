Москва предупредила об угрозе дестабилизации рынка нефти из-за действий США

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько выразил мнение, что деструктивные действия Соединенных Штатов по введению санкций и объявлению торговых войн могут подорвать усилия стран-участников соглашения ОПЕК+ и привести к дестабилизации рынка нефти.

Приходько подчеркнул, что Россия действует строго в рамках договоренностей о стабилизации нефтяного рынка, достигнутых на июньской встрече министров энергетики стран – участниц Соглашения ОПЕК+ между членами ОПЕК и государствами, не входящими в эту организацию, передает ТАСС.

«Россия, как и некоторые другие страны – участники Соглашения, увеличила добычу на несколько сот тысяч баррелей в день, что привело к снижению котировок, которые, как вы помните, достигали 86 долларов за баррель», – сказал Приходько.

При этом он выразил опасение по поводу того, что деструктивные действия Соединенных Штатов на мировой арене могут подорвать усилия стран-участников соглашения ОПЕК+ и привести к дестабилизации рынка нефти.

В то же время Приходько отметил, что за шесть месяцев 2018 года российский экспорт нефти в Китай по межправительственным контрактам вырос на 19 млн тонн. Он уточнил, что в прошлом году поставки в Китай составили почти 50 млн тонн, из них по межправительственной линии – 30 млн тонн, остальное – на межкорпоративной основе.

«В целом же Россия вышла на первое место среди экспортеров данного вида энергоносителя в Китай, обогнав Саудовскую Аравию», – сказал Приходько.

Он подчеркнул, что сотрудничество в этой области Москвы и Пекина носит «самоценный и устойчивый к колебаниям международной конъюнктуры характер».

Ранее Саудовская Аравия допустила рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Напомним, по итогам августа Соединенные Штаты вышли в мировые лидеры по добыче нефти. Тем временем Россия в сентябре установила рекорд по добыче нефти.