Свердловскую чиновницу назвали «семейным уродом»

«Такие высказывания подрывают доверие общества к власти. Как говорится, в семье не без урода», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Так он отреагировал на скандальное заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что заявление Ольги Глацких из той же серии, что и министра из Саратовской области, которая «печально прославилась историей с макарошками и поплатилась за это своим креслом».

«Мне кажется, что губернатор Свердловской области должен соответствующим образом отреагировать. В Конституции закреплен социальный характер нашего государства, которое обязано оказывать поддержку, защищать права всех категорий граждан, включая молодежь», – напомнил правозащитник.

Брод подчеркнул, что в России предусмотрена масса программ по защите детства, молодежи и «задача государства – поддерживать молодежь, детей, приучать их к здоровому образу жизни, содействовать их достойному образованию, социализации и давать возможность для самореализации».

«Безусловно, никто не отменял роль семьи. Именно в семье закладываются основы воспитания. Семья – это то место, где ребенок приобщается к образованию, духовным ценностям и задача государства – обеспечивать поддержку семьи, образовательных и социальных вопросов», – напомнил правозащитник.

Брод убежден, что такие высказывания способны вызывать только раздражение в обществе. «Такие высказывания подрывают доверие общества к власти. Как говорится, в семье не без урода. Поэтому реакция губернатора будет соответствующей. А государство, представители политической элиты должны продолжать тот курс, который обозначен Конституцией и в соответствии с поручениями и указами президента развивать именно социальную роль государства, направленную на поддержку молодежи», – подытожил Александр Брод.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 29-летняя директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оскандалилась на встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября. Она заявила, что у подрастающего поколения «складывается понимание того, что государство нам все должно».

«Нет. Вам государство в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители. Потому что они вас родили – государство не просило вас рожать, если идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – сказала чиновница.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова чиновницы некорректными и пообещал разобраться в ситуации. «Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы», – написал Куйвашев в Instagram, добавив, что «совершенно не может согласиться» с мнением Глацких.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Она возглавила областной департамент молодежной политики в 2016 году.