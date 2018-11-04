Билл Гейтс рассказал, как сохранить людям работу при развитии роботов

Чтобы позволить людям сохранить рабочие места, в будущем в отношении роботов могут ввести специальные налоговые сборы, считает миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос – как мы должны проводить время», – передает его слова ТАСС.

Он не призывает искусственно замедлять процесс автоматизации, так как робототехника, по его мнению, является формой деятельности людей на данном этапе. Однако, считает Гейтс, такое развитие в итоге не должно повлечь за собой масштабную потерю людьми своих рабочих мест.

«Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот – это капитал. Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников», – подчеркнул миллиардер.

Он также выразил мнение, что вырастут сборы с материального капитала и другого имущества, в том числе с роботов. В то же время запретов на покупку и организацию производств машин не будет, считает Гейтс.

«Если вы решите закупить роботов, вместо того, чтобы нанимать людей, вы сможете это сделать. Однако система налогообложения будет устроена таким образом, что вы в любом случае захотите рассмотреть возможность найма людей. Сейчас система фактически толкает нас в противоположном направлении», – сказал основатель Microsoft.