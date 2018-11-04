В результате пожара в многоэтажке в Москве пострадали пять человек

При пожаре в 12-этажном доме на юго-востоке Москвы пострадали пять человек, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Пожар произошел в субботу вечером на улице Подольской в доме №1. Возгорание началось в одной из квартир на 11 этаже, откуда госпитализировали пять человек, передает РИА «Новости».

«Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров», – сообщил представитель экстренных служб.