Генпрокуратура проверит рынок газа и нефти в Дагестане

Генеральная прокуратура проводит проверку рынка газа и нефти в Дагестане после поручения президента России Владимира Путина.

«В ходе проверки особое внимание будет уделено фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, а также ряду иных вопросов. Также будут дана принципиальная оценка всем материалам органов предварительного следствия, содержащих сведения о нарушениях закона в указанной сфере», – сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Напомним, глава государства поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа в Республике.