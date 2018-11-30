Разведка ДНР сообщила о подготовке Киевом масштабного наступления

На мариупольском направлении концентрируется крупная группировка ВСУ в составе трех бригад; по оперативным данным, проводится подготовка к наступлению, запланированному на декабрь, заявил замначальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил, что «ведется подготовка ударной группировки в зоне операции объединенных сил (ООС) к наступательным действиям» против ДНР, передает «Донецкое агентство новостей».

Об этом свидетельствует «сосредоточение на мариупольском тактическом направлении трех бригад – 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 36 отдельной бригады морской пехоты и 128 отдельной горно-штурмовой бригады, получивших задачу провести в начале декабря наступательные действия в районе Новоазовска с выходом к границе с Россией».

Он добавил, что прорыв переднего края обороны был поручен элитным соединениям десантников и морских пехотинцев. В ДНР считают, что подобное использование спецчастей не по прямому назначению – очевидная тактическая ошибка Киева, которая способна привести к неоправданным потерям украинских войск.

Басурин подчеркнул, что «это говорит о полной некомпетентности Сергея Наева (командующий ООС), который ради преданности (президенту Украины Петру) Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей».

Напомним, в воскресенье сообщалось о массированном обстреле ДНР украинскими силовиками.