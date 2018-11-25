Украинские силовики начали массированный обстрел ДНР

Жилые районы ДНР подверглись массированному обстрелу со стороны украинских военных, сообщают информационные агентства.

Огонь ведется в том числе и из тяжелой артиллерии. Стрелять начали около получаса назад, передает РИА «Новости».

Отметим, что обстрел ДНР происходит на фоне украинской провокации в Черном море, где корабли ВМС Украины вторглись в российские воды.