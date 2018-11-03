На газопроводе под Рязанью произошел пожар

В Рязанской области произошел прорыв магистрального газопровода, в результате начался пожар, сообщили в экстренных службах.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что информация о порыве магистрального газопровода в районе села Унгор Путятинского района поступила в 17.55 мск, передает ТАСС. «Угрозы населенным пунктам нет», – заверили в ГУ МЧС.

По словам источника в экстренных службах, в месте прорыва магистрального газопровода возник 15-метровый столб пламени.

В пресс-службе регионального управления МЧС подтвердили, что происходит плановое выгорание газа, однако указали, что аварийные службы уже перекрыли задвижки на магистральном газопроводе.

Спасатели заверили, что расположенный рядом лес огонь не затронул.

Тем временем в Минэнерго уточнили, что «разрыв с последующим возгоранием» произошел на газопроводе «Средняя Азия – Центр-III» диаметром 1200 мм.

«Газопровод перекрыт на участке 1816-1865 км, происходит выгорание газа. Транспортировка газа осуществляется по резервной линии, газоснабжение конечных потребителей не нарушено. Осуществляется подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ», – рассказал дежурный в Минэнерго.

В компания «Газпром трансгаз Москва», которой принадлежит трубопровод, заверили, что авария не привела к разрушениям, в результате инцидента никто не пострадал.