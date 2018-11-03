Украина решила с помощью Бандеры нарастить добычу газа

Новые буровые установки на Украине будут названы в честь ряда исторических личностей, в том числе Степана Бандеры. По мнению компании «Укргаздобыча», это поможет «ускорить добычу голубого топлива и приблизиться к энергетической независимости страны.

«Новые установки позволят поднять скорость бурения до невиданных для нас ранее космических показателей и впоследствии ускорить добычу природного газа», – говорится в сообщении «Укргаздобычи» в Facebook.

До конца нынешнего года компания ожидает поступления восьми новых буровых установок.

«У нас появилась такая гипотеза: если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Конкурс на название новой техники провели среди сотрудников компании. В сообщении сказано, что победителями стали Петр Сагайдачный, Иван Мазепа (изменивший России и Петру I гетман Малороссии; происходил из шляхетской украинской семьи), Богдан Хмельницкий, король Даниил (князь Галицкий, Волынский, Великий князь киевский, первый русский король), Иван Серко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый (сын Игоря Рюриковича, князь новгородский и киевский) и Максим Железняк.

По словам представителей «Укргаздобычи», эти личности «и не думали, что в 21 веке продолжат борьбу за независимость Украины».

На Украине героизируют Украинскую повстанческую армию* (экстремистская организация, запрещена в России) и ее лидеров – Степана Бандеру и Романа Шухевича. Киев призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН*-УПА*, например, о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тыс. человек.

В октябре сообщалось, что «Нафтогаз Украины» ведет переговоры в Британии с рядом крупных нефтегазовых компаний Запада об участии в разработке еще не освоенных газовых месторождений страны. В компании заявляли, что намерены вернуть советские объемы добычи газа на Украине.