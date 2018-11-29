Доллар опустился ниже 66 рублей

Курс американской валюты вновь снизился, об этом свидетельствуют данные биржи.

На данный момент доллар стоит меньше 66 рублей, передают РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что февральский фьючерс на нефть марки Brent составлял 59,09 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США вынуждают Россию отказаться от доллара.