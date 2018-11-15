Наместник Киево-Печерской лавры пожаловался на власти Украины

Наместник Киево-Печерской лавры Павел сообщил, что на него и братию оказывается давление со стороны властей Украины.

Павел заявил на брифинге в четверг, что действия властей Украины «не являются правомерными, оказывается давление на меня – и угрозы, и звонки – и на многих других», передает ТАСС.

При этом он отметил, что не знает причин происходящего.

Ранее в четверг сообщалось, что власти Украины начали опись имущества Киево-Печерской лавры.