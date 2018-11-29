Нефть подорожала перед саммитом G20

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх, поскольку инвесторы надеются, что торговые переговоры в рамках грядущего саммита G20 приведут к поддержке мировой экономики и, как следствие, спросу на топливо.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,56% – до 59,41 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,87%, составив 50,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов ждут саммита G20, который начнется в пятницу в Аргентине. В центре внимания находятся торговые переговоры США и Китая, а также заявления мировых лидеров относительно перспектив мировой экономики.